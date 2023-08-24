Принц Гарри приедет в Великобританию перед годовщиной смерти Елизаветы II

Принц Гарри приедет в Великобританию накануне первой годовщины смерти королевы Елизаветы II.

Принц Гарри приедет в Великобританию накануне первой годовщины смерти королевы Елизаветы II.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщают британские газеты Times и Daily Mail.

Принц Гарри примет участие в церемонии фонда WellChild 7 сентября, но не собирается встречаться со своим братом или отцом во время визита в Лондон, пишет Daily Mail. По словам источника газеты, отношения между ними по-прежнему остаются плохими.

Жена принца Гарри Меган Маркл не будет сопровождать его во время поездки в Великобританию.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. В первую годовщину ее смерти королевская семья не планирует проводить публичные мероприятия, на траурные церемонии будут приглашены только близкие члены семьи.