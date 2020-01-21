Принц Гарри покинул Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Гарри полетел в Канаду на вечернем рейсе после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне. Там он встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Издание утверждает, что принц Гарри так хотел покинуть страну, что не появился на вечернем приеме в Букингемском дворце, где он должен был быть одним из организаторов.