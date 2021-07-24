Принц Гарри опубликует второй том мемуаров после смерти Елизаветы II

Американское издательство Penguin Random House планирует выпустить не один, а по меньшей мере два тома воспоминаний британского принца Гарри, причем вторая книга увидит свет лишь после смерти королевы Елизаветы II.

Американское издательство Penguin Random House планирует выпустить не один, а по меньшей мере два тома воспоминаний британского принца Гарри, причем вторая книга увидит свет лишь после смерти королевы Елизаветы II.

Как передает Report, об этом сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на источник в издательском бизнесе.

По словам собеседника газет, герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт на четыре книги, в том числе два тома откровенных мемуаров принца и руководство по здоровому образу жизни от Меган Маркл. Тема четвертой книги пока неизвестна. По данным газеты, супруги пообещали подписать контракт с тем издательством, которое предложит им наибольшую сумму, начали торги с $25 млн, а итоговая цифра, как утверждает источник, могла составить 35-40 млн долларов США. Представители принца, первоначально отказавшиеся комментировать публикацию Daily Mail, впоследствии заявили изданию, что газета тиражирует "ложные и порочащие репутацию" супругов сведения.

В начале недели Penguin Random House сообщила, что книга воспоминаний принца Гарри увидит свет в конце 2022 года. В издательстве обещают, что в ней сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза впервые детально расскажет о своем "опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые сформировали его" как личность. Было указано, что доходы от продажи книги принц направит на благотворительность, однако британские обозреватели обращают внимание на то, что герцог Сассекский, по-видимому, оставит себе солидный аванс и будет получать авторские отчисления.

О возможности выхода второй книги не упоминалось. Однако, как предполагает Daily Mail, именно в нее могут войти наиболее скандальные подробности об отношениях между принцем и другими членами британской королевской семьи, что объясняло бы якобы выдвинутое им условие не публиковать книгу до смерти Ее Величества, которой в 2021 году исполнилось 95 лет.