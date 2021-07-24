О нас
Report Georgia
Аудио новости

Принц Гарри опубликует второй том мемуаров после смерти Елизаветы II

Принц Гарри опубликует второй том мемуаров после смерти Елизаветы II Американское издательство Penguin Random House планирует выпустить не один, а по меньшей мере два тома воспоминаний британского принца Гарри, причем вторая книга увидит свет лишь после смерти королевы Елизаветы II.
Другие страны
24 июля 2021 г. 20:30
Принц Гарри опубликует второй том мемуаров после смерти Елизаветы II

Американское издательство Penguin Random House планирует выпустить не один, а по меньшей мере два тома воспоминаний британского принца Гарри, причем вторая книга увидит свет лишь после смерти королевы Елизаветы II.

Как передает Report, об этом сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на источник в издательском бизнесе.

По словам собеседника газет, герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт на четыре книги, в том числе два тома откровенных мемуаров принца и руководство по здоровому образу жизни от Меган Маркл. Тема четвертой книги пока неизвестна. По данным газеты, супруги пообещали подписать контракт с тем издательством, которое предложит им наибольшую сумму, начали торги с $25 млн, а итоговая цифра, как утверждает источник, могла составить 35-40 млн долларов США. Представители принца, первоначально отказавшиеся комментировать публикацию Daily Mail, впоследствии заявили изданию, что газета тиражирует "ложные и порочащие репутацию" супругов сведения.

В начале недели Penguin Random House сообщила, что книга воспоминаний принца Гарри увидит свет в конце 2022 года. В издательстве обещают, что в ней сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза впервые детально расскажет о своем "опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые сформировали его" как личность. Было указано, что доходы от продажи книги принц направит на благотворительность, однако британские обозреватели обращают внимание на то, что герцог Сассекский, по-видимому, оставит себе солидный аванс и будет получать авторские отчисления.

О возможности выхода второй книги не упоминалось. Однако, как предполагает Daily Mail, именно в нее могут войти наиболее скандальные подробности об отношениях между принцем и другими членами британской королевской семьи, что объясняло бы якобы выдвинутое им условие не публиковать книгу до смерти Ее Величества, которой в 2021 году исполнилось 95 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки
В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки
18 июля 2021 г. 23:56
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
21 июля 2021 г. 00:23
Разрушительный потоп добрался до Австрии
ВидеоРазрушительный потоп добрался до Австрии
18 июля 2021 г. 02:25
Совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоСовместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
19 июля 2021 г. 00:03
В Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
ФотоВ Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
20 июля 2021 г. 16:40
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Четверо вице-президентов SOCAR освобождены от занимаемых должностей 
Четверо вице-президентов SOCAR освобождены от занимаемых должностей 
19 июля 2021 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi