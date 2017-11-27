Принц Гарри объявил о помолвке

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе британского королевского двора.

Помолвка прошла в ноябре. Планируется, что свадьба состоится следующей весной.

В заявлении королевского двора Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри сообщил о своих намерениях королеве Елизавете II и другим членам королевской семьи Великобритании, а также получил благословение родителей своей невесты.

После свадьбы пара будет проживать в одной из резиденций Кенсингтонского дворца.

33-летний принц Гарри является пятым в очереди наследования британского престола.