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    Принц Гарри объявил о помолвке

    Планируется, что свадьба состоится следующей весной© Reuters

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе британского королевского двора.

    Помолвка прошла в ноябре. Планируется, что свадьба состоится следующей весной.

    В заявлении королевского двора Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри сообщил о своих намерениях королеве Елизавете II и другим членам королевской семьи Великобритании, а также получил благословение родителей своей невесты.

    После свадьбы пара будет проживать в одной из резиденций Кенсингтонского дворца.

    33-летний принц Гарри является пятым в очереди наследования британского престола.

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