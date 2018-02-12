Принц Гарри и Меган Маркл совершат каретный проезд по Виндзору после венчания

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его невеста, американская актриса и фотомодель Меган Маркл совершат 19 мая сразу после церемонии своего венчания парадный проезд в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца.

"Закольцованный маршрут свадебной процессии вначале проляжет от Виндзорского замка по нескольким центральным улицам городка, где молодоженов смогут поприветствовать многие тысячи местных жителей и туристов. Затем карета выедет на главную аллею Виндзорского парка - Лонг-уок - и уже по ней вернется в замок", - информировали в Кенсингтонском дворце.

Расходы на свадьбу, в том числе на церковную службу, приглашение музыкантов, цветочное оформление и приемы, королевская семья оплатит из собственного бюджета. Расходы на обеспечение безопасности во время этого действа лягут на плечи налогоплательщиков.