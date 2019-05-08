Принц Гарри и Меган Маркл показали сына - ФОТО - ВИДЕО

Принц Гарри и Меган Маркл официально представили публике своего новорожденного сына.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, с ребенком на руках они вышли к толпе журналистов в торжественный зал замка Виндзор.
Малыш был завернут в белую шаль, когда пара показывала его общественности. Родители рассказали о спокойном поведении ребенка.
"Он был мечтой... Теперь у меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива", - подчеркнула Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили, что вскоре покажут Елизавете II ее нового правнука.
Первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая.
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