Принц Гарри и Меган Маркл показали сына - ФОТО - ВИДЕО

Принц Гарри и Меган Маркл официально представили публике своего новорожденного сына.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, с ребенком на руках они вышли к толпе журналистов в торжественный зал замка Виндзор.

Малыш был завернут в белую шаль, когда пара показывала его общественности. Родители рассказали о спокойном поведении ребенка.

"Он был мечтой... Теперь у меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива", - подчеркнула Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили, что вскоре покажут Елизавете II ее нового правнука.

Первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая.