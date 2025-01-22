Принц Гарри добился извинений и компенсации от таблоида The Sun

Медиакорпорация News Group Newspapers (NGN), владеющая таблоидом The Sun, принесла принцу Гарри извинения за вторжение в его личную жизнь и согласилась выплатить значительную компенсацию.

Медиакорпорация News Group Newspapers (NGN), владеющая таблоидом The Sun, принесла принцу Гарри извинения за вторжение в его личную жизнь и согласилась выплатить значительную компенсацию.

Как передает Report со ссылкой на BBC, Гарри, как и несколько других истцов, обвинял таблоид во вмешательстве в частную жизнь.

NGN извинилась и за нарушение конфиденциальности покойной матери Гарри, принцессы Дианы. Один из истцов, бывший заместитель лидера лейбористов Том Уотсон, также получил извинения и призвал полицию и парламент провести дальнейшее расследование действий медиакорпорации.

Сумма компенсации не разглашается. Однако, по данным корреспондентов, ранее News Group Newspapers урегулировала споры с более чем 1300 истцами, потратив на выплаты около 1 млрд фунтов.

По информации издания, судебные издержки обеих сторон оцениваются в 10 млн фунтов. Ожидается, что News Group Newspapers покроет все расходы принца Гарри и Тома Уотсона.