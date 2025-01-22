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Принц Гарри добился извинений и компенсации от таблоида The Sun

Принц Гарри добился извинений и компенсации от таблоида The Sun Медиакорпорация News Group Newspapers (NGN), владеющая таблоидом The Sun, принесла принцу Гарри извинения за вторжение в его личную жизнь и согласилась выплатить значительную компенсацию.
Другие страны
22 января 2025 г. 17:44
Принц Гарри добился извинений и компенсации от таблоида The Sun

Медиакорпорация News Group Newspapers (NGN), владеющая таблоидом The Sun, принесла принцу Гарри извинения за вторжение в его личную жизнь и согласилась выплатить значительную компенсацию.

Как передает Report со ссылкой на BBC, Гарри, как и несколько других истцов, обвинял таблоид во вмешательстве в частную жизнь.

NGN извинилась и за нарушение конфиденциальности покойной матери Гарри, принцессы Дианы. Один из истцов, бывший заместитель лидера лейбористов Том Уотсон, также получил извинения и призвал полицию и парламент провести дальнейшее расследование действий медиакорпорации.

Сумма компенсации не разглашается. Однако, по данным корреспондентов, ранее News Group Newspapers урегулировала споры с более чем 1300 истцами, потратив на выплаты около 1 млрд фунтов.

По информации издания, судебные издержки обеих сторон оцениваются в 10 млн фунтов. Ожидается, что News Group Newspapers покроет все расходы принца Гарри и Тома Уотсона.

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Версия на английском языке Prince Harry settles legal claim against Sun publisher

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