Принц Гарри будет годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл

Принц Гарри выплачивает в казну Великобритании 2,4 миллиона фунтов за ремонт Фрогмор-хауса, который им с Меган Маркл подарила Елизавета II к свадьбе. Как сообщает Report, об этом пишет издание Harpers Bazar.

Меган и Гарри получили от королевы Елизаветы особняк в подарок на свадьбу. Однако супруги решили, что он недостаточно хорош, и провели в нем реставрационные работы: обновили внутренний дизайн интерьера, установили новую систему отопления, газа и водоснабжения. Ремонтные работы обошлись британским налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов стерлингов.

Когда Меган и Гарри ушли из семьи, они обязались вернуть всю эту сумму полностью. Более того, сообщается, что Гарри уже начал перечислять деньги: каждый месяц принц будет отдавать по 18 тыс фунтов. На полное покрытие долга у него уйдет 11 лет.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга 8 января через свой Instagram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость.