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    Принц Филипп попал в ДТП в Англии - ФОТО - ВИДЕО

    Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в аварию недалеко от деревни Сэндригрэм на западе графства Норфолк

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский принц Филипп попал в аварию недалеко от деревни Сэндригрэм на западе графства Норфолк, передаёт Report со ссылкой на телеканал BBC.

    Сообщается, что принц Филипп не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

    В преддверии Рождества Елизавета II ежегодно уезжает в Сэндригрэм. Там же собираются остальные члены семьи Виндзоров. Монарх посещает рождественскую и новогоднюю службы в местной церкви Святой Марии Магдалины.

    Напомним, что в 2017 году супруг королевы Великобритании был госпитализирован.

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