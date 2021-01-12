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Принц Чарльз ждет очереди для вакцинации от COVID-19

Принц Чарльз ждет очереди для вакцинации от COVID-19 Он пока не может получить вакцину, так как ему 72 года, а в королевстве еще не закончился этап вакцинации людей старше 80 лет
Другие страны
12 января 2021 г. 16:37
Принц Чарльз ждет очереди для вакцинации от COVID-19

Наследник британского престола принц Чарльз, переболевший COVID-19 в марте прошлого года, ждет своей очереди, чтобы получить вакцину от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о намерении сделать прививку Его Высочество заявил телеканалу CNN.

"Да, я безусловно это сделаю. Это представляется мне совершенно необходимым", - заявил принц Чарльз и подтвердил, что пока не может получить вакцину, так как ему лишь 72 года, тогда как сейчас в королевстве еще не закончился этап вакцинации людей старше 80 лет.

"Вакцинация исключительно важна, поскольку дает нам возможность выйти из всей этой ситуации. Без вакцин это было бы крайне сложно сделать", - добавил он.

Родители принца Чарльза - королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип - получили первую дозу вакцины от коронавируса 9 января.

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