​Принц Чарльз вышел из самоизоляции после заражения COVID-19

Принц Чарльз, у которого ранее был обнаружен коронавирус, вышел из самоизоляции.

Как передает Report, об этом сообщает "Би-би-си".

После постановки диагноза 71-летний принц Чарльз провел в самоизоляции семь дней, согласно правительственным указаниям.

Посоветовавшись с доктором он решил выйти из самоизоляции.

Во дворце рассказали, что в настоящее время принц чувствует себя хорошо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.