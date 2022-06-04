Принадлежащий Абрамовичу оператор связи продадут за 1 фунт стерлингов

Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана двум европейским предпринимателям за 1 евро.

Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана двум европейским предпринимателям за 1 фунт стерлингов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, предполагается, что сделка будет заключена уже в июне.

Решение о продаже Truphone связано с санкциями, наложенными на Абрамовича властями Великобритании и ЕС. Отмечается, что ему принадлежат 23% акций компании. Большая часть остальных акций принадлежит его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

Новыми владельцами станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, который раньше имел отношение к сфере телекоммуникаций. Коч будет владеть 90% компании, 10% достанутся Куссиосу.