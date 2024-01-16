Принадлежащее Греции судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена

Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена.

Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение британской компании Ambrey, занимающейся вопросами морской безопасности.

"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, заявляет, что балкер под флагом Мальты, принадлежащий Греции, подвергся удару и был поражен ракетой… примерно в 76 морских милях от Салифа, Йемен", - говорится в сообщении агентства.

Накануне компания также сообщила о поражении у берегов Йемена торгового судна под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США.