Приложение DeepSeek стало недоступно в AppStore и Google в Италии

Приложение китайской программы искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek стало недоступно в онлайн-магазинах Apple и Google.

Приложение китайской программы искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek стало недоступно в онлайн-магазинах Apple и Google.

Как передает Report со ссылкой на La Repubblica, в Google уточнили, что это касается только Италии, однако причина не раскрывается.

Никаких официальных сообщений о блокировке не поступало. Однако ранее стало известно, что итальянский регулятор - Управление по защите персональных данных обратилось к китайским разработчикам приложения за уточнениями о том, какие персональные данные собираются, в каких целях, где они хранятся и как гарантируется их конфиденциальность. Ответ должен быть получен в течение 20 дней.

Напомним, что компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, как указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI.

Корпорация Microsoft и компания OpenAI не исключают вероятность несанкционированного получения китайской компанией DeepSeek технологий искусственного интеллекта OpenAI.