Reuters: Приказ Трампа о выводе войск предусматривает окончание авиаударов США в Сирии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает также окончание нанесения авиационных ударов США по террористической группировке "Исламское государство" в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Отметим, что 19 декабря президент Соединенных Штатов подписал решение о выходе США из Сирии. Со вчерашнего дня тяжелая техника США вывозится из этой страны.