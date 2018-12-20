 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Reuters: Приказ Трампа о выводе войск предусматривает окончание авиаударов США в Сирии

    19 декабря президент Соединенных Штатов подписал решение о выходе США из Сирии
    © Ukraine.com

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает также окончание нанесения авиационных ударов США по террористической группировке "Исламское государство" в этой стране.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

    Отметим, что 19 декабря президент Соединенных Штатов подписал решение о выходе США из Сирии. Со вчерашнего дня тяжелая техника США вывозится из этой страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi