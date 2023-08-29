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Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга

Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным состоялось в присутствии его родных и близких на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Другие страны
29 августа 2023 г. 18:47
Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга

Прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным состоялось сегодня в присутствии его родных и близких на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Прощание с Евгением Пригожиным в соответствии с пожеланиями родственников прошло в присутствии только родных и близких", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пригожина подтвердили, что церемония состоялась. "Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

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