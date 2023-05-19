ISW: Пригожин признал провал "вагнеровцев" в Бахмуте

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города.

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города.

Как передает Report , об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Е.Пригожин обвинил в потере выгодных позиций Минобороны РФ.

"Пригожин, вероятно, ожидал, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за страха неминуемого окружения, и даже предложил разрешить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта.

Однако, Силы обороны Украины продолжали защиту наземных коммуникаций к западу от Бахмута, что вынуждало "вагнеровцев" вести боевые действия в городских условиях и пробиваться прямо через сам город. Признание Пригожина также подтверждает заявления украинских официальных лиц о том, что "вагнеровцы" теряют инициативу на поле боя", - говорится в публикации.

В отчете подчеркивается, что связанные с Пригожиным и его наемниками блогеры также сообщают о нехватке российским силам организации, огневой поддержки, координации и подготовки, которые необходимы для защиты флангов Бахмута.