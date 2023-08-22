Пригожин объявился в Африке с первым видео после мятежа

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа в конце июня. На видео, предположительно записанном в Африке, он заявил о наборе на работу "настоящих богатырей" и продолжении выполнения задач, "которые были постав

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа в конце июня. На видео, предположительно записанном в Африке, он заявил о наборе на работу "настоящих богатырей" и продолжении выполнения задач, "которые были поставлены".

Как сообщает Report , публикация была размещена на Telegram-канале " Разгрузка Вагнера ".

На кадрах виден пейзаж, похожий на африканскую саванну. Хотя Пригожин прямо не сказал, где именно он сейчас находится, однако упомянул температуру +50 градусов по Цельсию, а также сказал про свободу африканских народов.

"ЧВК "Вагнер" делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной",- говорит глава компании.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

В Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.

По итогам переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко подразделения ЧВК "Вагнер" прекратили движение в направлении Москвы и были анонсированы шаги по деэскалации. Позднее в ФСБ России сообщили, что уголовное дело на Пригожина прекращено.