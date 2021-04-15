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Приговор Сильвио Берлускони перенесли из-за его госпитализации

Приговор Сильвио Берлускони перенесли из-за его госпитализации Очередное заседание суда по делу об обвинениях бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в коррупции и подкупе свидетелей перенесено из-за госпитализации политика
Другие страны
15 апреля 2021 г. 22:21
Приговор Сильвио Берлускони перенесли из-за его госпитализации
Сильвио Берлускони

Очередное заседание суда по делу об обвинениях бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в коррупции и подкупе свидетелей перенесено из-за госпитализации политика.

Как передает Report со ссылкой на газету La Repubblica, к концу должно подойти судебное разбирательство, которое ведется в отношении Берлускони в городе Сиена.

84-летний экс-премьер, как заявили его адвокаты, не мог присутствовать на заседании из-за того, что находится в больнице в Милане на обследовании. На основании предоставленной защитой врачебной документации запрашивается отсрочка на два месяца. Суд, хотя и отклонил ходатайство прокуратуры о проведении проверки уважительности причины отсутствия подсудимого, назначил новое заседание на 22 апреля.

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