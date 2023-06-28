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Пригороды Парижа охватили массовые беспорядки

Пригороды Парижа охватили массовые беспорядки Беспорядки, которые начались накануне в Нантере — пригороде Парижа, распространились на другие города.
Другие страны
28 июня 2023 г. 06:11
Пригороды Парижа охватили массовые беспорядки

Беспорядки, которые начались накануне в Нантере — пригороде Парижа, распространились на другие города.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против првоохранителей.

После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это, наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Протестующие устроили масштабные пожары, они жгли мусорные баки и строительные материалы. Начались столкновения протестующих с полицией. Несколько десятков протестующих начали строить баррикады, они бросали в полицейских камни и зажигательные смеси. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Сообщается, что один человек был ранен в глаз.

По данным префектуры города, протестующие также подожгли три автомобиля. Девять человек уже задержаны.

Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа, включая Вильнев, Женвилье, Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Ла Гарен-Коломб.

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