Пригороды Парижа охватили массовые беспорядки

Беспорядки, которые начались накануне в Нантере — пригороде Парижа, распространились на другие города.
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После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это, наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.
Протестующие устроили масштабные пожары, они жгли мусорные баки и строительные материалы. Начались столкновения протестующих с полицией. Несколько десятков протестующих начали строить баррикады, они бросали в полицейских камни и зажигательные смеси. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Сообщается, что один человек был ранен в глаз.
По данным префектуры города, протестующие также подожгли три автомобиля. Девять человек уже задержаны.
Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа, включая Вильнев, Женвилье, Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Ла Гарен-Коломб.