Пригород Дамаска по сделке с властями покинули 800 боевиков и их семьи

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Процесс вывода боевиков из города Муадамия в юго-восточном пригороде Дамаска завершен, в Идлиб направились 1710 человек, из них 800 боевиков.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

Город к юго-востоку от Дамаска находился под осадой сирийской армии. Его администрация подписала с властями соглашение о примирении и соблюдении режима прекращении огня.

"Процесс вывода боевиков из Муадамии сегодня окончен. Город покинули 1710 человек. Из них 800 боевиков, 395 женщин и 515 детей",- рассказал собеседник агентства.