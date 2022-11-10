Приезжающие в Германию на сезонную работу граждане Грузии не возвращаются обратно

По меньшей мере пять из десяти граждан Грузии, приехавших в Германию на сезонную работу, не вернулись на родину.

По меньшей мере пять из десяти граждан Грузии, приехавших в Германию на сезонную работу, не вернулись на родину.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии.

Отмечается, что эти граждане Грузии впоследствии обратились в местные отделения BAMF для получения статуса беженцев: "В январе-октябре этого года в федеральное управление поступило 6 908 заявлений от граждан Грузии о предоставлении убежища. Только в октябре граждане этой страны подали 839 обращений для получения статуса беженцев. В январе-октябре 746 получивших отказ граждан Грузии подали повторное обращение".

Отметим, что в марте 2021 года гражданам Грузии было разрешено легально работать в сельскохозяйственном секторе Германии. Согласно госпрограмме, в Германию на работу могу приехать граждане Грузии 18-60 лет. Гражданам Грузии, прибывающим в Германию для сезонной работы, разрешается оставаться в этой стране только в течение трех месяцев.