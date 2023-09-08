Приемную министра обороны Польши забросали камнями

Неизвестные лица забросали камнями депутатскую приемную министра обороны Польши Мариуша Блащака в районе Легионово близ Варшавы.

Неизвестные лица забросали камнями депутатскую приемную министра обороны Польши Мариуша Блащака в районе Легионово близ Варшавы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на представителя местной администрации Лукаша Кудлицкого.

"Минувшей ночью, разбив стекло, в депутатскую приемную министра Мариуша Блащака в Легионове были брошены булыжник и кирпич", - сказал он.

Как сообщила полиция, на место происшествия незамедлительно были направлены патруль и следственная группа.

По предварительным данным, инцидент может носить политический характер в свете обострения предвыборной борьбы между правящей партией "Закон и справедливость", одной из наиболее крупных фигур в которой является Блащак, и представителями оппозиции.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября.