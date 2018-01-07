Причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма была детонация ручной гранаты - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Мужчина погиб в воскресенье у станции метро в пригороде шведской столицы в результате взрыва в его руках гранаты. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили газеты Aftonbladet и Expressen.

Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина поднял лежавший на земле предмет, который сдетонировал у него в руках. Он был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученных ранений. При взрыве пострадала также 45-летняя спутница мужчины.

По словам полиции, пострадавшие - случайные жертвы. Стражи порядка начали предварительное следствие в связи с убийством и преступлением против общественной безопасности. Задержанных по данному делу пока нет.

***17:16

В полиции заявили, что взрыв возле станции метров в Стокгольме не связан с терроризмом.

Как передает Report, об этом сообщает ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

"Не имеет никакого отношения к терроризму", - прокомментировал инцидент представитель полиции.

Ранее стало известно, что в районе Стокгольма Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

По имеющимся данным, он поднял с земли неизвестный предмет.