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СК РФ: Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов

СК РФ: Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками могло стать причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.
Другие страны
15 августа 2023 г. 20:17
СК РФ: Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов

Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками могло стать причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об это этом информагентству сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы о причинах произошедшего следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз", - говорится в распространенном сообщении.

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