СК РФ: Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов

Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками могло стать причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками могло стать причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об это этом информагентству сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Окончательные выводы о причинах произошедшего следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз", - говорится в распространенном сообщении.