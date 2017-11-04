Причиной отставки министра обороны Великобритании стали интриги в кабмине

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон был вынужден подать в отставку из-за интриг в правительстве.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, отставки Фэллона добилась лидер Палаты общин Андреа Лидсом, которая узнала, что глава Минобороны намерен от неё избавиться.

Отмечается, что Фэллон полагал, что при проведении кадровых перестановок в правительстве следует уволить убеждённых сторонников выхода Великобритании из ЕС, в числе которых была и Лидсом.

«Это была самозащита с её стороны, и она полностью уничтожила Фэллона. Она нанесла ему удар в спину, чтобы убедиться, что её не смогут уволить», — заявил источник издания.

Накануне глава Министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку.

В СМИ писали, что такое решение было принято после обвинений в домогательствах.

Так, накануне министр признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Sunday Express Джулии Хартли-Брюер.