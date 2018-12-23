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    Спецпредставитель США по ИГ подал в отставку

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/  Спецпредставитель Вашингтона в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк подал в отставку. Причиной этого стало несогласие с выводом американских войск из Сирии, сообщает Report со ссылкой на телеканал CBS. 

    По данным канала, Макгерк планировал оставить пост в феврале 2019 года, однако проинформировал госсекретаря США Майка Помпео об уходе уже сейчас. Спецпредставитель покинет свою должность 31 декабря. Предположительно, дальнейшую карьеру он продолжит в Стенфордском университете.

    Как заявил источник, Макгерк считает вывод войск предательством союзников США.

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