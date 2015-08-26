Прибывшую в приют для беженцев в Хайденау Меркель освистали

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Немецкие демонстранты освистали канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сегодня прибыла в приют для беженцев в Хайденау, где несколько дней проходят беспорядки на фоне притока в страну мигрантов, сообщает Report cо ссылкой на издание AFP.

Порядка 150 протестующих выкрикивали в адрес канцлера радикальные слоганы и оскорбления.

На прошлой неделе приют для беженцев в саксонском городе Хайденау в течение трех дней был ареной столкновений между правыми радикалами и полицией. С января этого года в Германии было зафиксировано более 200 случаев нападений на места проживания нелегалов, в последнее время подобные инциденты участились.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, с начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тыс. мигрантов. В свою очередь, в ФРГ зарегистрировано до 800 тыс. заявок на предоставление убежища до конца этого года.