Прибывающих в ЕС вакцинированных туристов могут не освободить от карантина и тестов

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Европейского союза возможности требовать от них выполнения санитарных мер

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Европейского союза возможности требовать от них выполнения санитарных мер, включая карантин и ПЦР-тест. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

"Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов", - заявил он.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам.