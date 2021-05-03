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Прибывающих в ЕС вакцинированных туристов могут не освободить от карантина и тестов

Прибывающих в ЕС вакцинированных туристов могут не освободить от карантина и тестов Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Европейского союза возможности требовать от них выполнения санитарных мер
Другие страны
3 мая 2021 г. 15:44
Прибывающих в ЕС вакцинированных туристов могут не освободить от карантина и тестов

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Европейского союза возможности требовать от них выполнения санитарных мер, включая карантин и ПЦР-тест. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

"Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов", - заявил он.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам.

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Версия на английском языке EU may keep quarantine, PCR tests in place for vaccinated visitors

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