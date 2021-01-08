Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус

Лица, которые прибывают в Англию воздушным, железнодорожным или морским путем, должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Лица, которые прибывают в Англию воздушным, железнодорожным или морским путем, должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства транспорта Великобритании.

Как уточнил глава ведомства Грант Шэппс, власти пошли на такой шаг вследствие выявления новых штаммов коронавируса по всему миру, в том числе в ЮАР и Дании, что увеличивает риск заболеваемости COVID-19. Пассажиры, прибывающие в Англию на самолете, должны будут показать тест представителю компании-перевозчика до вылета, в противном случае им могут отказать в посадке на борт самолета. Кроме того, продемонстрировать наличие отрицательного теста нужно будет на пограничном контроле по прибытии в Англию. Отмечается, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в скором времени также могут ввести похожее требование.

"Мы уже приняли серьезные меры по сдерживанию распространения коронавируса, однако новые штаммы вируса, которые обнаруживаются по всему миру, вынуждают нас идти дальше. Тесты, сделанные перед вылетом, станут еще одной защитной линией и помогут нам остановить вирус, пока мы расширяем действие программы вакцинации населения", - подчеркнул Шэппс. Он добавил, что наличие отрицательного теста тем не менее не освобождает пассажиров, прибывающих из разработанного британскими властями списка стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, от необходимости соблюдать 10-дневный период самоизоляции. В этом списке находятся, в частности, большинство государств ЕС, США, Китай и Россия.

Отметим, что в четверг правительство Великобритании в связи с распространением нового штамма коронавируса в ЮАР объявило о введении с 9 января запрета на въезд в королевство из ряда африканских стран - Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Эсватини, Замбии, Малави, Лесото, Мозамбика и Анголы.