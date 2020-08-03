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Report Georgia

Прибывающие в Сингапур во время карантина будут носить электронные браслеты

Прибывающие в Сингапур во время карантина будут носить электронные браслеты Все прибывающие в Сингапур, в том числе иностранцы, во время нахождения в домашнем двухнедельном карантине должны будут носить специальные электронные устройства.
Другие страны
3 августа 2020 г. 06:38
Прибывающие в Сингапур во время карантина будут носить электронные браслеты

Все прибывающие в Сингапур, в том числе иностранцы, во время нахождения в домашнем двухнедельном карантине должны будут носить специальные электронные устройства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министерства образования, министерства людских ресурсов, а также управления иммиграции и контроля.

"Данное требование вступает в силу с 23:59 10 августа, действует для граждан республики, лиц, имеющих статус постоянного жителя, постоянно работающих в стране иностранцев и членов их семей", - указывается в сообщении. Правило распространяется на тех, кто будет находиться в карантине за пределами развернутых властями специальных изоляционных центров. При этом дети до 12 лет освобождаются от ношения данных устройств, уточнили представители ведомств.

Подобные системы мониторинга будут выдаваться при въезде в страну. Если человек, находящийся в карантине, попытается покинуть свое жилище, то устройство передаст информацию властям. Нарушителям грозит штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов (7,2 тыс. долларов США) и (или) лишение свободы на срок до шести месяцев, при этом иностранцы будут депортированы.

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