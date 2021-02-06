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Прибывающие в Британию должны будут сдать два теста на COVID-19

Прибывающие в Британию должны будут сдать два теста на COVID-19 При этом пассажиры, прибывающие в Британию из 33 государств "красного списка", уже с 15 февраля должны будут дважды протестированы на коронавирусную инфекцию
Другие страны
6 февраля 2021 г. 09:47
Прибывающие в Британию должны будут сдать два теста на COVID-19

Все въезжающие в Великобританию должны будут проходить двойное тестирование на коронавирус нового типа. Как предает Report, об этом пишет The Guardian.

По информации газеты, все пассажиры, прибывающие в страну, должны будут сдать два теста на COVID-19 в течение обязательного десятидневного карантина. При этом пассажиры, прибывающие в Британию из 33 государств "красного списка", уже с 15 февраля должны будут дважды протестированы на коронавирусную инфекцию во время этого карантина.

Согласно подсчетам издания, всем желающим приехать в Британию теперь нужно будет пройти тройное тестирование: первый тест за 72 часа до поездки, еще два — после прибытия.

Как сообщается, власти Соединенного Королевства объявят об этой мере в ближайшее время.

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