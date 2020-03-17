Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет

Все прибывающие и возвращающиеся в город Ухань, который стал очагом эпидемии коронавируса, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительства города.

"Начиная с 00:00 17 марта все прибывающие из-за границы (возвращающиеся) в Ухань лица будут доставлены в специально отведенные места для прохождения 14-дневного карантина, помещенные под наблюдения лица должны покрывать расходы самостоятельно", - говорится на сайте правительства.

Карантинные центры, как правило, организованы в гостиницах. Раньше прибывающие проходили карантин бесплатно, однако в последнее время из-за большого наплыва возвращающихся власти Китая пояснили, что проживание в таких центрах будет производиться за свой счёт.

В заявлении отмечается, что в последнее время усиливается угроза извне в работе по борьбе с распространением эпидемии.

В случае выявления у прибывшего из-за границы коронавирусной инфекции и при отсутствии базовой медицинской страховки лечение будет проводиться за счет пациента. Лицам, находящимся в затруднительном финансовом положении, будет оказана материальная помощь в порядке, установленном законом.