Прибыль Apple упала в III кв. на 13% по сравнению с прошлым годом

Чистая прибыль компании Apple по итогам третьего квартала 2019 финансового года снизилась на 13% по сравнению с прошлогодними показателями.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация содержится в квартальной отчетности компании из Купертино (штат Калифорния), опубликованной во вторник.

Согласно распространенным данным, в третьем квартале 2019 года, который закончился 29 июня, прибыль Apple составила 10,04 млрд долларов, в то время как за аналогичный период 2018 года этот показатель равнялся 11,5 млрд долларов.

При этом общая выручка компании несколько увеличилась - до 53,8 млрд долларов по сравнению с 53,2 млрд долларов годом ранее. По итогам второго квартала текущего года выручка компании составляла чуть более 58 млрд долларов, а прибыль - 11,5 млрд долларов.