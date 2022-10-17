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Прибалтийские страны призвали создать спецтрибунал для России

Прибалтийские страны призвали создать спецтрибунал для России Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины.
Другие страны
17 октября 2022 г. 05:23
Прибалтийские страны призвали создать спецтрибунал для России

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в заявлении министров иностранных дел трех стран.

Главы МИД осудили недавние удары РФ по домам, школам и детским площадкам, а также другой гражданской инфраструктуре по всей Украине.

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его действия. Поскольку нападения России на Украину продолжаются, ЕС должен действовать для того, чтобы поиски справедливости и ответственности были в центре нашей политики", - сказано в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Baltikyanı ölkələr Rusiya üçün xüsusi tribunal yaradılmasını tələb ediblər

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