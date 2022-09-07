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Прибалтийские страны достигли соглашения по ограничению въезда россиян

Прибалтийские страны достигли соглашения по ограничению въезда россиян Эстония, Латвия и Литва достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян из Беларуси и России.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 12:52
Прибалтийские страны достигли соглашения по ограничению въезда россиян

Эстония, Латвия и Литва достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян из Беларуси и России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич.

"Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с РФ и Беларуси", — сказал глава МИД.

Исключение сделают для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.

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