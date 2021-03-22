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Прибалтийские республики соединит пешеходная тропа

Прибалтийские республики соединит пешеходная тропа Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа протяженностью более 2 141 километр.
Другие страны
22 марта 2021 г. 03:46
Прибалтийские республики соединит пешеходная тропа

Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа протяженностью более 2 141 километр.

Как передает Report, об этом сообщает Travel and Leisure.

Планируется, что она станет частью европейского маршрута для трекинга, протянувшегося по побережью Нидерландов, Германии и Польши.

На преодоление пути по Прибалтийским странам потребуется от 102 до 114 дней.

Маршрут разделен на этапы длиной в 20 километров. Для путешественников, желающих передвигаться не столь много, есть разделение на 50 отрезков, каждый из которых может подойти для однодневного похода.

Власти планируют установить вдоль дороги указатели, а также нанести на карту места проживания и близлежащих достопримечательностей.

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