Прибалтийские республики соединит пешеходная тропа

Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа протяженностью более 2 141 километр.

Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа протяженностью более 2 141 километр.

Как передает Report, об этом сообщает Travel and Leisure .

Планируется, что она станет частью европейского маршрута для трекинга, протянувшегося по побережью Нидерландов, Германии и Польши.

На преодоление пути по Прибалтийским странам потребуется от 102 до 114 дней.

Маршрут разделен на этапы длиной в 20 километров. Для путешественников, желающих передвигаться не столь много, есть разделение на 50 отрезков, каждый из которых может подойти для однодневного похода.

Власти планируют установить вдоль дороги указатели, а также нанести на карту места проживания и близлежащих достопримечательностей.