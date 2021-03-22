Прибалтийские республики соединит пешеходная тропа

Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа протяженностью более 2 141 километр.
Как передает Report, об этом сообщает
Планируется, что она станет частью европейского маршрута для трекинга, протянувшегося по побережью Нидерландов, Германии и Польши.
На преодоление пути по Прибалтийским странам потребуется от 102 до 114 дней.
Маршрут разделен на этапы длиной в 20 километров. Для путешественников, желающих передвигаться не столь много, есть разделение на 50 отрезков, каждый из которых может подойти для однодневного похода.
Власти планируют установить вдоль дороги указатели, а также нанести на карту места проживания и близлежащих достопримечательностей.