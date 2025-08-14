О нас

При жесткой посадке воздушного шара в Нидерландах погиб один, пострадали шесть человек

При жесткой посадке воздушного шара в Нидерландах погиб один, пострадали шесть человек Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате жесткой посадки воздушного шара в нидерландской провинции Фрисландия.
14 августа 2025 г. 04:16
При жесткой посадке воздушного шара в Нидерландах погиб один, пострадали шесть человек

Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате жесткой посадки воздушного шара в нидерландской провинции Фрисландия.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на региональные экстренные службы.

По их информации, инцидент произошел в поле вблизи деревни Де-Хеве около 21:00 по местному (23:00 по бакинскому) времени. По данным Королевской ассоциации воздухоплавания Нидерландов, при заходе на посадку шар из-за сильного порыва ветра резко опустился, в результате чего корзина начала подпрыгивать, и из нее выпали пятеро человек. Пострадавшие были доставлены в больницы.

В момент происшествия на борту шара находились 34 человека.

К месту происшествия были направлены два санитарных вертолета, 14 машин скорой помощи, мобильная медицинская бригада и группа экстренной помощи Красного Креста.

Обстоятельства происшествия расследует авиационная полиция.

Версия на азербайджанском языке Niderlandda hava şarının sərt enişi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb

