При землетрясении в Хорватии погиб ребенок - ОБНОВЛЕНО

Один человек погиб в воскресенье в Загребе в результате землетрясения.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя властей.
По его данным, ребенок был обнаружен под завалами обрушившегося здания.
*** 10:28
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 05:24 по времени UTC (09:24 бакинское время). Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.