При землетрясении в Хорватии погиб ребенок - ОБНОВЛЕНО

Один человек погиб в воскресенье в Загребе в результате землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя властей.

По его данным, ребенок был обнаружен под завалами обрушившегося здания.

*** 10:28

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 05:24 по времени UTC (09:24 бакинское время). Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.