При землетрясении на Филиппинах два человека погибли, девять пострадали

По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао.

По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Землетрясение ощущалось в районе Хинатуан и, как отмечает филиппинская печать, это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.

Со ссылкой на управление гражданской обороне телеканал также информировал, что полностью разрушено 102 дома, еще 743 частично повреждены.

По данным сейсмологов, зафиксировано как минимум 1 726 остаточных подземных колебаний землетрясения в Южном Суригао. Там же произошли несколько новых землетрясений с магнитудой до 6,8 по шкале Рихтера, которые не считают остаточными подземными толчками (афтершоками).

Сегодня сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.