О нас

При землетрясении на Филиппинах два человека погибли, девять пострадали

При землетрясении на Филиппинах два человека погибли, девять пострадали По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 15:57
При землетрясении на Филиппинах два человека погибли, девять пострадали

По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Землетрясение ощущалось в районе Хинатуан и, как отмечает филиппинская печать, это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.

Со ссылкой на управление гражданской обороне телеканал также информировал, что полностью разрушено 102 дома, еще 743 частично повреждены.

По данным сейсмологов, зафиксировано как минимум 1 726 остаточных подземных колебаний землетрясения в Южном Суригао. Там же произошли несколько новых землетрясений с магнитудой до 6,8 по шкале Рихтера, которые не считают остаточными подземными толчками (афтершоками).

Сегодня сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Death toll from Philippine quake rises to 3

Другие новости из категории

На северо-востоке Индии в перестрелке погибли не менее 13 человек
На северо-востоке Индии в перестрелке погибли не менее 13 человек
4 декабря 2023 г. 16:52
Президент Гвинеи-Бисау распустил парламент
Президент Гвинеи-Бисау распустил парламент
4 декабря 2023 г. 16:42
В Украине запустят крупнейшую ветроэлектростанцию в Восточной Европе
В Украине запустят крупнейшую ветроэлектростанцию в Восточной Европе
4 декабря 2023 г. 16:22
Боррель призвал Иран использовать влияние для предотвращения дальнейшей эскалации в Газе
Боррель призвал Иран использовать влияние для предотвращения дальнейшей эскалации в Газе
4 декабря 2023 г. 16:09
В Италии зафиксировали первые случаи микоплазменной пневмонии у детей
В Италии зафиксировали первые случаи микоплазменной пневмонии у детей
4 декабря 2023 г. 16:01
Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров
Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров
4 декабря 2023 г. 14:39
На бельгийской ферме зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа
На бельгийской ферме зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа
4 декабря 2023 г. 14:34
Rheinmetall поставит Украине артиллерийских снарядов на €142 млн в 2025 году
Rheinmetall поставит Украине артиллерийских снарядов на €142 млн в 2025 году
4 декабря 2023 г. 13:17
США проведут с Австралией совместные эксперименты в области гиперзвукового оружия
США проведут с Австралией совместные эксперименты в области гиперзвукового оружия
4 декабря 2023 г. 12:34
В Японии вблизи места крушения конвертоплана США нашли останки 5 человек
В Японии вблизи места крушения конвертоплана США нашли останки 5 человек
4 декабря 2023 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi