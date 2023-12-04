При землетрясении на Филиппинах два человека погибли, девять пострадали

По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили травмы на юго-востоке Филиппин в результате субботнего землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Южный Суригао.
Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.
Землетрясение ощущалось в районе Хинатуан и, как отмечает филиппинская печать, это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.
Со ссылкой на управление гражданской обороне телеканал также информировал, что полностью разрушено 102 дома, еще 743 частично повреждены.
По данным сейсмологов, зафиксировано как минимум 1 726 остаточных подземных колебаний землетрясения в Южном Суригао. Там же произошли несколько новых землетрясений с магнитудой до 6,8 по шкале Рихтера, которые не считают остаточными подземными толчками (афтершоками).
Сегодня сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин.