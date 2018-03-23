При захвате заложников на юге Франции пострадали пять человек - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Пять человек пострадали в результате серии нападений во французском департаменте Од на юге страны в пятницу

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Трое пострадавших, в том числе подполковник жандармерии, обменявший себя на заложников в супермаркете в коммуне Треб, находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что череда атак унесла жизни трех человек.

***17:37

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате захвата заложников в супермаркете города Треб на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственные источники.

"Как минимум три человека погибли, несколько ранены", - отмечает телеканал.

***17:19

Захват заложников в городе Треб, судя по всему, совершен гражданином Марокко, радикальным исламистом, ранее уже известным французским спецслужбам.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные, полученные из следственных кругов.

***16:20

Заложники в супермаркете в городе Треб на юге Франции освобождены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала BFM TV сообщил мэр города Эрик Менасси.

Сейчас в здании находятся только злоумышленник и полицейский.

В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека. Еще двое получили ранения, их состояние на данный момент не уточняется.

Как сообщает Reuters, захвативший заложников требовал освободить исполнителя теракта в Париже.

***15:06

На юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете. В результате инцидента двое человек погибли, есть раненые.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом передает BFM TV.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Каркасон. Вооруженный человек захватил людей в супермаркете Super U.

В настоящее время полиция проводит спецоперацию.

Как сообщает AFP, правоохранительные органы Франции расценивают инцидент как террористический акт.

По сообщению Sky News Arabia, группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.