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При захвате Кабула погибли около 4 тыс. силовиков

При захвате Кабула погибли около 4 тыс. силовиков Примерно 4 тыс. сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, 1 тыс. пропали без вести в результате захвата отрядами талибов Кабула и их прихода к власти в августе 2021 года.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 17:03
При захвате Кабула погибли около 4 тыс. силовиков

Примерно 4 тыс. сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, 1 тыс. пропали без вести в результате захвата отрядами талибов Кабула и их прихода к власти в августе 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам бывшего главы штаба армии Афганистана Ясина Зиа, недели, предшествовавшие захвату Кабула, стали одним из самых смертоносных периодов за все время 20-летней войны в Афганистане. С начала войны в Афганистане в 2001 году было убито около 92 тыс. сотрудников правительственных сил безопасности. До настоящего времени масштабы потерь афганских военных тщательно скрывались.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2020 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Вашингтон начал операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых в США погибли 2 977 человек, являвшихся гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида".

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Версия на английском языке About 4,000 security officials killed during Taliban's seizure of Kabul

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