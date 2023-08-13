При взрыве в жилом доме в Пенсильвании погибли не менее четырех человек

В результате взрыва жилого дома в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли четыре человека.
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По его информации, один человек находится в критическом состоянии, еще один числится пропавшим без вести. Взрыв произошел в одном из жилых домов, после чего возник пожар, который перекинулся на соседние здания. Три дома были полностью уничтожены, еще нескольким зданиям был причинен материальный ущерб.
На место происшествия направились 18 пожарных бригад. Из-за погодных условий спасательные операции приостановили до утра 13 августа. Причины взрыва устанавливаются.