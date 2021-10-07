При взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек

Число погибших при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана увеличилось до семи, пострадали более 15 человек.
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 пострадавших.
Согласно заявлению министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, в религиозной школе взорвалась ручная граната.
По данным телеканала
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
В результате взрыва в одной из мечетей в афганской провинции Хост по меньшей мере один человек погиб и 14 получили ранения.
Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает TOLOnews.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии.