При взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек

В результате взрыва в одной из мечетей в афганской провинции Хост погибли по меньшей мере один человек погиб и 14 получили ранения.

Число погибших при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана увеличилось до семи, пострадали более 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 пострадавших.

Согласно заявлению министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, в религиозной школе взорвалась ручная граната.

По данным телеканала Aljazeera , все пострадавшие - это ученики школы, они были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

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В результате взрыва в одной из мечетей в афганской провинции Хост по меньшей мере один человек погиб и 14 получили ранения.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает TOLOnews.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии.