При взрыве в Париже пострадали почти 50 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Почти 50 человек получили ранения в результате взрыва в булочной в Париже.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Ранее префектура полиции сообщила, что при взрыве погибли двое пожарных.

«К этому часу двое пожарных скончались. Десять человек, в том числе один пожарный, находятся в тяжелом состоянии. Тридцать семь человек находятся в состоянии средней тяжести», – написал Кастанер в Twitter.

Глава МВД также выразил поддержку семьям жертв взрыва.

***16:13

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Взрыв газа на улице Тревиз в Париже в субботу унес жизни четырех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный", - сказал министр.

***14:23

Не менее 20 человек получили ранения из-за взрыва, который произошёл в здании в одном из центральных кварталов Парижа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные префектуры Парижа.

Отмечается, что состояние двух человек — критическое.

На место взрыва прибыли пемьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

At least 20 wounded as huge explosion hits central Paris #ParisBlast https://t.co/CmHGZEeifG pic.twitter.com/RYvxLEeORu — CGTN (@CGTNOfficial) January 12, 2019

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.

Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.

Le bilan s’annonce lourd.

Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8 — Christophe Castaner (@CCastaner) January 12, 2019

***12:43

В центре Парижа прогремел взрыв, передает report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревиз.

В столичной префектуре подтвердили появившиеся в СМИ сведения о том, что в результате взрыва есть пострадавшие.

По данным телеканала BFM, пострадавших много, возможно, как минимум один человек погиб - но подтверждений этому пока нет. Взрыв произошел в местной булочной. Причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревиз находится в северной части парижского центра, выше Больших бульваров.

Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов "желтых жилетов" - граждан, недовольных ростом цен и налогов.