При взрыве в Париже пострадали почти 50 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Почти 50 человек получили ранения в результате взрыва в булочной в Париже.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Ранее префектура полиции сообщила, что при взрыве погибли двое пожарных.

«К этому часу двое пожарных скончались. Десять человек, в том числе один пожарный, находятся в тяжелом состоянии. Тридцать семь человек находятся в состоянии средней тяжести», – написал Кастанер в Twitter.

Глава МВД также выразил поддержку семьям жертв взрыва.

***16:13

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Взрыв газа на улице Тревиз в Париже в субботу унес жизни четырех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный", - сказал министр.

***14:23

Не менее 20 человек получили ранения из-за взрыва, который произошёл в здании в одном из центральных кварталов Парижа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные префектуры Парижа.

Отмечается, что состояние двух человек — критическое.

На место взрыва прибыли пемьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

