При взрыве в пакистанском Лахоре погибли 24 человека, еще 32 пострадали

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли, 32 пострадали при взрыве в пакистанском городе Лахор в провинции Пенджаб, сообщает Report cо ссылкой на телеканал Geo TV.

Взрыв произошел у входа на овощной рынок на улице Ферозпур Роуд вблизи технопарка имени Арфы Карим. Из 32 пострадавших 11 находятся в критическом состоянии.

Представители полиции заявили телеканалу, что взрыв произвел смертник, его целью были правоохранители. По предварительным данным, погибли не менее трех полицейских, несколько пострадали.