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    При взрыве в пакистанском Лахоре погибли 24 человека, еще 32 пострадали

    Взрыв произошел у входа на овощной рынок вблизи технопарка имени Арфы Карим© Geo.tv

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли, 32 пострадали при взрыве в пакистанском городе Лахор в провинции Пенджаб, сообщает Report  cо ссылкой на телеканал Geo TV.

    Взрыв произошел у входа на овощной рынок на улице Ферозпур Роуд вблизи технопарка имени Арфы Карим. Из 32 пострадавших 11 находятся в критическом состоянии.

    Представители полиции заявили телеканалу, что взрыв произвел смертник, его целью были правоохранители. По предварительным данным, погибли не менее трех полицейских, несколько пострадали.

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