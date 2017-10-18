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    При взрыве в Пакистане погибли шесть полицейских

    Автомобиль, перевозивший 35 полицейских, подорвался на придорожной мине

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть полицейских погибли и еще восемь человек пострадали в результате взрыва в городе Кветта на северо-западе Пакистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным источников в службе безопасности, автомобиль, перевозивший 35 полицейских, подорвался на придорожной мине. Эта информация пока не была подтверждена.

    Как сообщил представитель больницы города, восемь пострадавших были доставлены в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район взрыва.

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