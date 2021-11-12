При взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли 3 человека, 18 ранены

По меньшей мере три человека погибли, 18 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети в районе Спингар афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны.

По меньшей мере три человека погибли, 18 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети в районе Спингар афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники в регионе.

Инцидент произошел в деревне Тераллай в 13:30 по местному времени (13:00 - бакинское время) при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь в толпе прихожан. Среди погибших двое детей, а также имам мечети.