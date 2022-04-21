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При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли 30 человек

При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли 30 человек Не менее 30 человек погибли в четверг при взрыве в мечети в городе Мазари-Шариф (административный центр северной афганской провинции Балх).
Другие страны
21 апреля 2022 г. 16:17
При взрыве в мечети на севере Афганистана погибли 30 человек

Не менее 30 человек погибли в четверг при взрыве в мечети в городе Мазари-Шариф (административный центр северной афганской провинции Балх).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на представителей местных медицинских учреждений.

По данным врачей, в больницы также поступили 80 раненых.

Ранее со ссылкой на медиков афганский телеканал TOLO News сообщал о гибели пяти человек. По первоначальным данным агентства Aamaj News, инцидент произошел вблизи мечети, однако позже поступили сведения, согласно которым взрыв прогремел в самом здании в тот момент, когда прихожане собрались для совершения дневной молитвы.

13.14

Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники.

Отмечается, что мечеть, где произошел инцидент, находится в оживленном районе города.

В результате взрыва, предположительно, есть много пострадавших, добавляет телеканал Tolo News.

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Версия на английском языке Explosion at mosque in northern Afghanistan claims 30 lives
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda partlayışda 30 nəfər ölüb 

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